منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر

دعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق الدولي للحد من مخاطر جريمة الاتجار في البشر.

وقال بيان للمنظمة الاوروبية يوم الجمعة من مقرها فى فيينا إن فاليانت ريتشي الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر اختتمت اليوم مباحثات مع الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات حقوقية فى ايرلندا حول تطوير أليات التعاون الدولي لوقف جريمة الاتجار فى البشر.

وأشار البيان إلى زيارة ريتشي خلال تواجدها في إيرلندا لأحد مراكز استقبال طالبي اللجوء للتعرف على الظروف المعيشية لها ومدى تعرضهم لجريمة الاتجار في البشر.

وأوضح البيان أنه لا يزال تحديد الضحايا المتجر بهم ومساعدتهم يعد من بين التحديات الأكثر إلحاحًا التي يتعين معالجتها في أيرلندا لافتا الى حث ريتشي للمسئولين على تعزيز جهود البلاد من خلال التنسيق الواضح وتحسين السياسات والإجراءات التي تنظم تحديد هوية الضحايا ومساعدتهم.