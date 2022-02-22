مياه الدقهلية: توقيع بروتوكول تعاون مع كلية العلوم لتبادل الخبرات البحثية

وقع المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بروتوكول تعاون مع كلية العلوم بجامعة المنصورة فى مجال تدريب الطلاب والخريجين والبحث العلمي والاستشارات العلمية وتبادل الخبرات البحثيه والتدريسية.

وذلك بحضور الدكتور أسامة إبراهيم العيان، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد فتحى أبو النور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والوفد المرافق لهما، والكيميائي محمد حامد، مدير عام التدريب بالشركة.

وتناول اللقاء الحديث عن أوجه التعاون بين الجانبين وتفعيلها، وتفقد الوفد مقر مركز التدريب الإقليمي، والمعمل المركزي للصرف الصحي، وأشاد الجميع بالمستوى المتميز للمركز، والخدمات المقدمة به، واستخدام أحدث الوسائل للتدريب.