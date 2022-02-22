وزير الخارجية الفرنسي: بوتين لا يحترم التزاماته الشخصية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنّ «حزمة جديدة من العقوبات سيتم فرضها على روسيا حال واصلت انتهاكاتها»، وذلك بُعيد إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو على إثر الأزمة مع أوكرانيا.

وأضاف لورديان في مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الثلاثاء، أنّ الباب لا يزال مفتوحًا للدبلوماسية مع روسيا.

ولفت إلى أنّ الرئيس فلاديمير بوتين لا يحترم التزاماته الشخصية، وقال: "الرئيس بوتين كان قد أعلن علنًا أن افتراض تصويت مجلس الدوما على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ليس على جدول الأعمال لكن الواقع كان غير ذلك".

وأشار إلى إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا يوم الجمعة المقبل مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وشدّد على أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحمل مسؤولياته مع أفضى إلى وحدة على المستوى الأوروبي، مؤكّدًا أنه سيواصل تحملها لضمان تحقيق السلام.



