كلوب: المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تتغير بعد خسارة سيتي

احتفظ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول برباطة جأشه رغم خسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه توتنهام 2 /3 يوم السبت الماضي، مؤكدا أن الصورة العامة لم تتغير بالنسبة لفريقه فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقلص الفارق بين مانشستر سيتي المتصدر وليفربول الوصيف إلى ست نقاط، وبإمكان ليفربول أن يقلل الفارق إلى ثلاث نقاط حال فوزه على ليدز يونايتد غدا الأربعاء خلال مباراته المؤجلة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله "كنت في طريقي إلى المنزل عندما كان توتنهام متقدما 2 /1 ولم أتابع المباراة بعد ذلك لأنني كنت واثقا في أن مانشستر سيدرك التعادل ، ثم قال لي السائق أن النتيجة تشير إلى التعادل 2 /2 ثم 3/ 2 ، اعتقدت أن سيتي فاز لكنه كان توتنهام".

وأضاف "لم يتغير أي شيء بالنسبة لنا، علينا الفوز في جميع مبارياتنا ، أعتقد أنه من المتوقع أن يفوز مانشستر سيتي بجميع مبارياته، تاريخيا نسبة حدوث الأمر أكبر من نسبة عدم حدوثه".

وأشار كلوب "لدينا الكثير من المباريات في انتظارنا، إذا فزنا بها كلها سيكون هناك صراع على اللقب، وإذا لم يحدث فربما لن يكون هناك صراع على اللقب".

وتابع "الكثير من الأمور قد تحدث في كرة القدم، لا يمكنني أن أحصي رصيدنا من النقاط قبل أن نخوض المباراة، إذا فعل باقي الناس ذلك فلا توجد مشكلة لأنهم ليسوا معنيين بالأمر بشكل مباشر".

وختم كلوب بالقول "لهذا علينا أن نركز بنسبة 100% على كل مباراة على حدة لأنه ليس بإمكانا الفوز بالدوري وكل شيء من خلال مباراة واحدة، علينا فقط محاولة ضمان الفوز في المباراة الصعبة للغاية بالدوري الإنجليزي الممتاز (أمام ليدز)".