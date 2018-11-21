الصين تدعو الأطراف المعنية إلى السعي لإيجاد حلول معقولة للوضع بأوكرانيا

دعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، جميع الأطراف المعنية إلى السعي لإيجاد "حلول معقولة" لقضية أوكرانيا، مؤكدا متابعة الصين التطورات الأخيرة للوضع في أوكرانيا باهتمام.

وقال المبعوث الصيني، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، إن بكين ترحب وتشجع كل جهد من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار والتشاور والسعي لإيجاد حلول معقولة؛ لمعالجة مخاوف كل منها على أساس المساواة والاحترام المتبادل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه تم شرح موقف الصين بشكل كامل في الاجتماعين السابقين لمجلس الأمن، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل قد يؤجج التوترات.

وأكد المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة، أن الوضع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة عوامل معقدة كثيرة، ودائما ما تتخذ الصين موقفها الخاص وفقا لوقائع المسألة نفسها.

وتابع: "نعتقد أنه يتعين على جميع الدول حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية بما يتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".