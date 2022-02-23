 مسلح يهاجم متجرا لشركة أبل في أمستردام ويحتجز رهينة - بوابة الشروق
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مسلح يهاجم متجرا لشركة أبل في أمستردام ويحتجز رهينة

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 11:48 م

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إن عدة أشخاص تمكنوا من الفرار من هجوم تستمر وقائعه حاليا على متجر في وسط أمستردام، حيث احتجز منفذ الهجوم رهينة واحدة على الأقل.

وأوضحت الشرطة أن عددا من الأشخاص غادروا متجرا لشركة "أبل" في ميدان "ليدسيبلين" في العاصمة دون أن يصابوا بأذى بعدما اقتحم رجل المتجر ليرتكب عملية سطو مسلح.

ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين هربوا من الهجوم، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عددهم كان يقدر بالعشرات .

وكتبت الشرطة على موقع تويتر إنها لن "تشارك أي معلومات عن الموقف داخل المبنى وحوله" لأسباب أمنية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين لا يزالون داخل المبنى وعدد الأشخاص الذين يحتجزهم المهاجم رهائن. وذكرت وسائل إعلام أن منفذ الهجوم رجل مسلح.

وأظهرت لقطات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يهدد رجلا أعزل بمسدس . وذكر شهود أنهم سمعوا دوى أعيرة نارية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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