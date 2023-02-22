آثار الفيوم تنظم رحلات علمية لتثقيف الطلاب وتعريفهم بتاريخ بلادهم

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار محافظة الفيوم، رحلات علمية لطلاب قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الفيوم، إلى بعض المناطق الأثرية بالمحافظة، ضمن خطة المنطقة لتثقيف طلاب الجامعات ومختلف المراحل الدراسية، وتعريفهم بتاريخهم، وآثار بلدهم وأهميتها التاريخية.

وشملت رحلة طلاب كلية الآداب، زيارة منطقة هرم هوارة، وهرم اللاهون، برفقة وفقد من منطقة آثار الفيوم، تحت إشراف الدكتور علي البطل مدير مديرية الآثار بالمحافظة، بينما تولت إدارة الوعي الأثري شرح القيمة التاريخية للطلاب.

وخلال الزيارة قامت مديرة ادارة الوعى الاثرى بشرح تفصيلي عن الأهمية التاريخية للاكتشافات الأثرية التي تمت في منطقة هرم هوارة، فضلًا عن أهم البعثات التي عملت في تلك المنطقة، متطرقةً إلى التعريف بالملك سنوسرت الثاني رابع ملوك الأسرة الثانية عشر، وصاحب هرم اللاهون، وأبرز وأهم أعماله.

وأوضحت أنّها شرحت للطلاب أنّ هرم اللاهون أحد الأهرامات المصرية، الذي بناه الملك سنوسرت الثاني أحد ملوك الأسرة الثانية عشر، من الطوب اللبن، فوق ربوة عالية يبلغ ارتفاعها نحو 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون بدائرة مركز الفيوم، وعلى بُعد 22 كيلو مترًا من مدينة الفيوم.

وبيّنّت أنّ ارتفاعه يبلغ 48 مترًا، بينما طول قاعدته نحو 106 مترًا، كما أنّه كان مكسوًا بالحجر الجيري، ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.