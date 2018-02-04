قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن جميع شحنات المواد الغذائية المستوردة والمتداولة في الأسواق، بما فيها الدواجن المجمدة، آمنة تمامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تلك الشحنات تخضع لمجموعة من الاختبارات الظاهرية والحسية تتضمن اللون والشكل والرائحة.

ولفت إلى أن تلك الشحنات تخضع لمجموعة من التحاليل الكيماوية والميكروبيولوجية، داخل معامل متخصصة في إجراء هذا النوع من التحاليل.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الشحنة ترفض بالكامل، حال رصد عينة غير مطابقة للقواعد الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة أو المواصفات القياسية.

وذكر أن «المواصفات الفنية والقواعد التي تصدرها الهيئة، لا تسمح بدخول المنتجات والسلع الغذائية إلى السوق المصري وهي منتهية الصلاحية»، لافتًا إلى فحصها من خلال 18 مكتبًا وفرعًا للهيئة، منتشرة في الموانئ البرية والجوية والمنافذ الحدودية.

ونفى دخول سلع إلى السوق المصري، دون الخضوع لمجموعة معقدة من الاختبارات والتحاليل؛ لتحديد صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وامتداد تاريخ الصلاحية، الذي تفرضه المواصفة القياسية المصرية.