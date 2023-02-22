النيل للمجمعات الاستهلاكية: طرح الدواجن البرازيلي المجمدة فئة أولى بسعر 65 جنيها

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات للغذائية؛ طرحتا دواجن برازيلي مجمدة فئة أولى بسعر «65» جنيها للكيلوجرام عبر منافذ مجمعات «النيل وجمعيتي، ومنافذ التموين».

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON E»، مساء الثلاثاء، أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والأهرام ضختا (165) طنا من الدواجن البرازيلي عبر منافذها داخل محافظتي القاهرة والجيزة، والبالغ عددها (313) فرعا، إلى جانب (512) فرعا لمشروع جمعيتي، فضلا عن السيارات المتنقلة داخل أنحاء المحافظتين.

كما أشار إلى إعلان التموين والقابضة للصناعات للغذائية عن الدفع بـ (600) طن لعدد 7 شركات أخرى، موضحا أن لجنة التعاقدات بالشركة القابضة؛ تعاقدت مع المنتج المباشر على كميات تكفي مدة عام، مؤكدا أن اللحوم البرازيلي من أجود أنواع اللحوم المجمدة والدواجن في العالم.

ولفت إلى امتلاك الشركة المصرية للحوم التابعة للقابضة للصناعات؛ مخزون من الدواجن يكفي مدة (6 أشهر)، مشيرا إلى أن سعرها أقل بنسبة (30 %) من أسعار نظيرتها في السوق الخارجي.

ولفت إلى أن سعر بيض المائدة في المنافذ يبلغ (117) جنيها، قياسا بـ (135) جنيه خارجها، أما الأرز عريض الحبة ذات نسبة كسر (3 %) يتراوح من (16.5:14.5) جنيه عبر منافذ «أهلا رمضان» والمجمعات.

