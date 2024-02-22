أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مجمع ناصر الطبي وتتمركز في محيطه وتحاصره.



وقالت صحة غزة، في بيان، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الحركة من وإلى مجمع ناصر الطبي.



وأضافت أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء للشرب أو طعام أو كهرباء أو كسجين وبلا مقومات علاجية.



وأشارت إلى تمكن الكوادر الطبية، من دفن 13 شهيدًا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأكسجين.



وذكرت صحة غزة، أن مياه الصرف الصحي تغمر كل الأقسام الأرضية في مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أن الاحتلال لا يزال يمنع إصلاح خزانات المياه وشبكة الصرف الصحي وتشغيل المولد الكهربائي في مجمع ناصر الطبي.



وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحاصر مستشفى الأمل بخان يونس، وتسهدفه بشكل متكرر.



وأوضحت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعرض حياة الطواقم والمرضى للخطر في مستشفى الأمل نتيجة عدم توفر المياه والطعام والأكسحين والعلاج.