 السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه في الشرقية - بوابة الشروق
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السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 12:08 م

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 11574 جنايات مركز بلبيس لسنة 2023، بمعاقبة عمل وكهربائي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه بمركز بلبيس.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين اعترضا طريق المجني عليه وتمكنا من سرقة دراجته النارية ومبلغ مالي كان بحوزته بعدما أشهرا سلاح ناري (فرد خرطوش) في وجهه على النحو المبين في التحقيق.

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