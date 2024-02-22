حماس: عملية القدس رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه

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قالت حركة «حماس» إن العملية المنفذة جنوب القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، «رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة».

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «إن شعبنا سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

وأشارت إلى أن «تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في الأقصى المبارك الذي سيبقى إسلاميا خالصا رغم أنف الاحتلال».

ودعت «الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في ربوع الوطن كافة وفي مدينة القدس»، مختتمة: «وليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله بإذن الله».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 8 آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن منفذا إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم، مشيرة إلى أن هوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة.

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وطالبت بلدية معاليه أدوميم، السكان بالبقاء في منازلهم بعد عملية إطلاق النار.