الحوثيون: حظر مرور السفن المملوكة كليا أو جزئيا للأفراد والكيانات الإسرائيلية

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أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن البحرية الفرنسية دمّرت ليلًا مسيّرتين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن، فيما هددت جماعة الحوثي في اليمن بأنها ستواصل هجماتها.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، إن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيّرتين في البحر الأحمر ليل الاثنين الثلاثاء، بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن.

وأوضحت هيئة الأركان الخميس، أن فرقاطة فرنسية متعددة المهام «رصدت نفس النوع من التهديد واشتبكت مع طائرتين مسيّرتين ودمرتهما خلال ليل الأربعاء».

ونوهت جماعة الحوثي في بيان أنها «ستحظر مرور السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية أو ترفع علم إسرائيل عبر البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب».

وأضافت أنها ستحظر أيضا مرور السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية أو ترفع علمي البلدين، وذلك بحسب ما نشرته فضائية «العربية».

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف تأمين السفن، ما أجبر غالبية شركات الشحن على تجنب عبور البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وفي هذا السياق أعلن الجيش الأمريكي أنه شن «ضربات دفاعاً عن النفس» الأربعاء، استهدفت صواريخ ومنصات إطلاق للحوثيين في اليمن كانت تشكل خطراً على الملاحة التجارية والقوات البحرية في البحر الأحمر.