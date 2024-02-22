وصلت بعثة الأهلي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت هناك بعد حادث الطائرة التي تقل الفريق الأحمر إلى كوماسي.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني في السادسة من مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرضت بعثة الأهلي مساء الأربعاء لظروف طارئة في غانا بعد تعطل الطائرة التي تقل الفريق إلى كوماسي أجبرتها على عدم استكمال الرحلة بعد هبوطها قبل 4 ساعات من الوصول بمطار أكرا للتزود بالوقود وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

مدير الكرة في الأهلي خالد بيبو حرص الأطمئنان على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فور الوصول إلى فندق الإقامة.

سفير مصر في غانا أيمن الدسوقي حرص على تسهيل إجراءات مهمة خروج بعثة الأهلي ومرافقتها من أجل التوجه إلى أقرب الفنادق القريبة من مطار أكرا.

أجرى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدد من الاتصالات مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطارهم بما حدث للطائرة في غانا لاتخاذ ما يلزم لتأجيل المباراة حتى تتمكن البعثة من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.