وزير البترول: حفر واكتمال 25 بئرا في حقل ظهر للحفاظ على معدلات الإنتاج

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حقل ظهر يعد أهم حقول الغاز المصرية، مؤكدا أنه ساعد بقوة في سد الفجوة الإنتاجية منذ بدء الإنتاج الأول عام 2017.



وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن مصر تعمل على استمرار تدفق الغاز من حقل ظهر من خلال حفر آبار جديدة للحفاظ على معدلات الإنتاج، مشيرا إلى حفر واكتمال 20 بئرًا في حقل ظهر، بالإضافة إلى 5 آبار أخرى قيد الحفر؛ لدعم معدلات الإنتاج.



ولفت إلى وجود عمليات بحث واستكشاف تجريها شركات عالمية كبرى في البحر المتوسط، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة التي تُساعد مصر على استكمال نجاحها في مجال استكشاف الغاز.



وأوضح أن البحر الأحمر، يعد منطقة واعدة بمكامن كبيرة للغاز، مؤكدا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة للاستفادة من هذه الثروة الطبيعية المتاحة.



وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول في مصر بلغت نحو 6 مليارات دولار في العام المالي «2023-2024»، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار دولار خلال العام المقبل.