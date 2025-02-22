ضبط المتهم بتعدي بالضرب على طفلتيه في الشرقية

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بتعدي بالضرب على طفلتيه في الشرقية.



رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تعرض طفلة للتعدى بالضرب والتعذيب من قبل والدها بمدينة الحسينية بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الطفلة (طالبة "11 عاما" - مقيمة بمنطقة الحسينية في الشرقية)، وباستدعائها حضرت رفقة جدها لوالدها وأفادت بقيام والدها (تاجر فاكهة) بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وبسؤال جدها (مزارع - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بأقوال الطفلة وأضاف بقيام والدها بإحداث إصابتها وإصابة شقيقتها الآخرى (طالبة " 9 سنوات") . بسبب عدم طاعتهما له.

تم ضبط والد الطفلتين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.