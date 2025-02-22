الأوقاف تكشف عن استعداداتها لرمضان وضوابط صلاة التراويح: 20 ركعة وبآيات وجيزة

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة أوفدت حتى الآن 72 إمامًا إلى أكثر من 18 دولة في مختلف القارات لإمامة المصلين خلال الشهر الكريم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إن صلاة التراويح سيتم بثها تلفزيونيًا عبر قناة الحياة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وأضاف أن صلاة التراويح ستقام في جميع مساجد مصر، لاسيما المساجد الكبرى بالمحافظات، لافتا أن الوزارة بصدد تحديد المساجد التي ستختم القرآن في الليلة الأخيرة من رمضان، والمساجد التي ستخفف في وقت الصلاة، وذلك لمنع أي خلاف داخل المساجد.

وأوضح أن الوزارة تراعي جميع الأذواق بتخصيص 7 مقرئين من كبار القراء في مسجد الحسين، مشيرا إلى أن صلاة التراويح ستكون 20 ركعة، بما يتوافق مع المذاهب الفقهية، وبآيات وجيزة لتخفيف الوقت على المصلين، كما ستقام صلاة التهجد في مسجد الحسين.

وأعلن عن تنظيم 4 ملتقيات فكرية إسلامية هذا العام، منوها إلى إقامة الملتقى الرئيسي في مسجد الحسين، بالإضافة إلى ملتقى الواعظات بعد صلاة الظهر كل خميس من مسجد السيدة زينب لأول مرة، وملتقى للطلاب الوافدين في مسجد السيدة زينب، وملتقى لذوي الهمم سيشهد توزيع إصدارات مكتوبة بلغة برايل، كما سيتم تنظيم ملتقى للأطفال في 21.5 ألف مسجد على مستوى الجمهورية كل خميس بعد صلاة العصر.