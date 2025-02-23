علق الإعلامي تامر أمين، على مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، واصفا النتيجة بأنها «عادلة جدًا جدًا».

ورأى خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، أن المباراة «تكتيكية ومملة»، منتقدا أداء لاعبي فريقي الزمالك والأهلي في المباراة، قائلا: «جميعهم كانوا دون المستوى باستثناء لاعبين فقط، هما الوحيدان اللذان قدما أداء جيدًا ولعبا كرة قدم محترمة؛ ظهير أيسر الزمالك بنتابج، ولاعب الأهلي أشرف داري.. والـ 20 لاعبا في الفريقين دون المستوى».

وأشار إلى أن الشوط الأول كان «فقيرًا فنيا»؛ لكن الأهلي كان لديه استحواذ أكبر ورغبة في الفوز، لاسيما مع تراجع الزمالك الذي فرضه المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو لامتصاص حماس الأهلي وإعطاء الثقة للاعبيه بأن يكونوا ندًا في المباراة، خاصة في ظل توقعات الإعلام بهزيمة ثقيلة للزمالك.

وأشاد أمين، بتكتيكات بيسيرو، الذي «لعب وفق إمكانيات وحالة الزمالك النفسية خلال الفترة الأخيرة»، واصفا المباراة بأنها «من أسوأ مباريات الأهلي والزمالك في السنوات الأخيرة».

واعتبر أن الإحصائيات والأرقام تشير إلى مباراة «سيئة السمعة»، قائلا: «شاهدنا مباراة سيئة السمعة بالتحليل الفني والإحصائيات والأرقام.. دي مش كورة.. مينفعش قطبي الكورة المصرية يكون ده مستوى أدائهم».