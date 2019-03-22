«قسد»: الاشتباكات المتقطعة متواصلة مع إرهابيي داعش في الباغوز بسورية

قال عدنان عفرين، وهو قائد في قوات سورية الديمقراطية( قسد) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن " هناك اشتباكات متقطعة متواصلة مع إرهابيي داعش الباقين، الذين رفضوا الاستسلام".

واستسلم بعض مقاتلي داعش وعائلاتهم خلال الليل، وفقًا لمركز معلومات "روج آفا" المرتبط بقوات(قسد) اليوم الجمعة.

وأضاف المركز في تغريدة على تويتر أن بعض الرجال والنساء والأطفال يتواجدون في مساحة صغيرة في الباغوز ويرفضون الاستسلام.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حوالي 300 من مقاتلي داعش قد قتلوا أو أصيبوا في المعارك الأخيرة في الباغوز.

وأعلنت قوات (قسد)المدعومة من الولايات المتحدة يوم الخميس أن حملتها في آخر معقل لتنظيم داعش في شرقي سورية ما زالت مستمرة، نافية تقارير إعلامية بأن التنظيم المتطرف هُزم في المنطقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت قوات سورية الديمقراطية (قسد) ، وهي جماعة معارضة، ما وصفته بالمعركة الأخيرة التي تهدف إلى طرد مقاتلي "داعش" من معقلهم الأخير في قرية الباغوز في شرقي سورية.

وقال مصطفى بالي، متحدث باسم قسد، في بيان مقتضب الخميس: "لا تزال قواتنا تمشط المنطقة .. بمجرد الانتهاء، سنعلن تحرير الباغوز".

وكان بالي نشر تغريدة مساء الخميس نقل فيها عن جيا فرات، قائد عمليات قسد في شرق سورية أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة انخرطت في معارك ضد داعش "في عدة نقاط بوادي نهر الفرات".

وأضاف أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تنفذ أيضا عدة ضربات ضد أهداف للتنظيم الجهادي.

يشار إلى أن الباغوز ، الواقعة على نهر الفرات في شرقي سورية بالقرب من الحدود مع العراق، هي آخر الأراضي المهمة التي لا تزال في أيدي التنظيم الذي سيطر لسنوات على مساحات واسعة من البلدين.