مسؤولون من بيونجيانج ينسحبون من مكتب الاتصال بين الكوريتين

انسحب مسؤولون كوريون شماليون، من مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسونج الحدودية، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية .

وكشفت وزارة التوحيد في سول النقاب، عن أن المسؤولين الكوريين الشماليين عقدوا اجتماعًا مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين صباحا للإعلان عن القرار.

وفي أثناء مغادرة المكتب، قال المسؤولون الكوريون الشماليون إنهم سيتصلون بالجنوب لحل الأمور على مستوى العمل التي تركوها خلفهم.

ومن جانبها، أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أملها في أن يعود المسؤولون الشماليون قريبًا إلى مكتب الاتصال.

ولم يتم الكشف عن السبب وراء انسحاب المسؤولين الكوريين الشماليين.

يذكر أنه تم تأسيس مكتب الاتصالات بين الكوريتين بعد انعقاد أول قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في أبريل من العام الماضي.