أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، إعطاء 5ر10 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة، اليوم الاثنين، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ269 ألفا و444 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 1ر1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 67ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 74 ألفا و756 حالة.

ومضى قرابة عام وثمانية أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.