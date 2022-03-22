استمرار تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمية

مازالت ملايين البراميل من النفط الخام الروسي تتدفق يوميا على السوق العالمية بعد حوالي شهر من بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وفرض عقوبات غربية واسعة على روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات التكرير الهندية اشترت العديد من شحنات النفط الخام الروسي المعروف باسم أورالز خلال الشهر الحالي، إلى جانب مشترياتها من خام دول الشرق الأوسط وبخاصة الإمارات العربية المتحدة والعراق.

كما تواصل شركات التكرير الخاصة في الصين شراء الشحنات القادمة من شرق روسيا، بهدف الاستفادة من انخفاض الأسعار على الأرجح.

وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد قال أمس إن بلاده مازالت قادرة على بيع نفطها الخام للدول الأخرى بفضل تخفيضات الأسعار التي تقدمها، وتستهدف المحافظة على استقرار إنتاجها رغم العقوبات الدولية غير المسبوقة التي تتعرض لها.

وقال نوفاك أمام أعضاء البرلمان الروسي "إذا جرى تداول الخام بسعر مخفض سيشتريه الناس بسعادة كما يحدث الآن.. نحن الآن ننظر إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونعمل معهم للاتفاق على شروط التحميل والإمدادات".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله إن داوفع الدعوات الأوروبية لفرض حظر على استيراد النفط الروسي سياسية في المقام الأول، لآنه من المستحيل أن تجد أوروبا بديلا للنفط الروسي حاليا.