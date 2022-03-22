العريان: أعطينا فرصة للناشئين بكأس العالم للخماسي الحديث لاكتساب الخبرات 

أكد شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي على قدرة مصر على استضافة الاحداث العالمية للعبة حتى بعد التعديلات الجديدة التي تمت على نظام اللعبة.

وأضاف العريان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بالجامعة الأمريكية للإعلان عن انطلاق بطولة كأس العالم أن مصر واحدة من الدول القليلة التي تمتلك الامكانيات لاستضافة البطولات العالمية للعبة بنظامها الجديد، حيث أنه لدينا ثلاث ملاعب تطابق المواصفات الجديدة التي تطلبها اللعبة وهم ملاعب الجامعة الأمريكية، وملاعب نادي بلاتنيوم وملاعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

وتابع العريان أن النظام الجديد يفرض إقامة المنافسات في ٩٠ دقيقة ما يتطلب أن تكون الملاعب كلها متقاربة وأن تقام المنافسات خلال ٩٠ دقيقة فقط وهو ما يتوفر في هذه الملاعب ولذلك حصلنا علي حق استضافة بطولات كأس العالم ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤ المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأردف: "قررنا المشاركة في البطولة بالمنتخب الاول ومنتخب الناشئين لاكتساب خبرة من المشاركة في مثل هذا الحدث العالمي القوي ما يعدهم للمستقبل وفاجأتنا زينه عامر لاعبتنا الصغيرة بالتأهل للدور نصف النهائي مع رباعي المنتخب الأول ".

ووجه شريف العريان الشكر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه ورعايته للعبة.

وحول تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث يوليو القادم، أكد العريان أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة صوت بالإجماع على إسناد تنظيم البطولة لمصر، ونجتمع مع الوزير الأسبوع القادم لمناقشة الموضوع.