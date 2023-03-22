مقتل 10 جنود يمنيين في اشتباكات مع الحوثيين شرقي البلاد

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الأربعاء، بمقتل نحو 10 جنود من القوات الموالية للحكومة، المعترف بها دوليا، إثر مواجهات اندلعت مع مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في محافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مواجهات اندلعت خلال الـ24 ساعة الماضية في مديرية حريب بمحافظة مأرب، بين قوات محور سبأ وألوية العمالقة، ومسلحي جماعة الحوثي.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، دون معرفة عددهم.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من قبل الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي حول هذه المواجهات.

وكانت القوات الحكومية استعادت السيطرة على مديرية حريب في يناير من عام 2022، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.

وخلال الأيام الماضية، اندلعت أيضا مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة نفسها، أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين.

وتأتي المواجهات وسط استمرار للمساعي الأممية والدولية الرامية إلى تعزيز مسار التهدئة في اليمن، نحو اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقبل أسبوع، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، عن حراك دبلوماسي إقليمي وتغيير في نطاق وعمق المناقشات بشأن أزمة البلاد، داعيا أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة لتحقيق السلام.

ويشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين، منذ نحو ثماني سنوات، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.