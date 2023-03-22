العراق يحقق مع 44 وزيرا في ملفات فساد مالي

توصلت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إلى تفاهمات مع عدد من الدول العربية والأجنبية بشأن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وتسليم المتورطين بسرقة المال العام.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، خلال المؤتمر السنوي لتقديم تقرير النزاهة للعام 2022: "لقد أحرزنا خلال المرحلة الماضية تقدما كبيرا في مكافحة الفساد بالتعاون مع الحكومة العراقية ومجلس القضاء والبرلمان وسنحقق خلال المرحلة المقبلة نجاحات وتغييرات جوهرية في مكافحة الفساد وتقليص مساحته".

وأضاف أن الهيئة ستوقع قريبا اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن استرداد الأموال المهربة وتسليم المتهمين، مؤكدا أن هيئة النزاهة ماضية في كسر هامة الفساد وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي بالتعاون مع خبراء المنظمات الدولية والأمم المتحدة.

وكشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة، أن الأجهزة القضائية تحقق مع 44 وزيرا ومن هم بدرجتهم و244 من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين في الدولة العراقية بشأن قضايا الفساد واسترداد أكثر من 32مليارا و859 مليون دينار عراقي ومبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية.