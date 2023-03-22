أحمد أمين وإنجي المقدم وعصام عمر نجوم راديو إنرجي في رمضان 2023

أعلن راديو إنرجي عن الخريطة الرمضانية الجديدة والتي تجمع مجموعة من البرامج والمسلسلات التي يتم تقديمها بشكل حصري عبر أثير الراديو.

البداية مع برنامج فوازير لمستمعي الراديو تحت اسم "فوزاير ألحقونا بجد" وتقدمه المذيعة سارة المنذر، وعلى مدار الحلقة ستقدم سارة عددا من الفوازير المختلفة.

وللعام الثاني تقدم زهرة رامي برنامج "حكايات جوابات"، والمخصص لعرض جوابات حقيقية كتبها مجهولون أو مشاهير لمعارفهم ما بين العتاب والاشتياق وستروي هي قصة هذه الخطابات وملابساتها والأحداث المحيطة به.

كما يقدم شهاب الحديدي برنامجه "كيف بدأ الأكل"، والذي يرصد من خلاله رحلة تطور الأكلات المختلفة من دول العالم، ويقدم باسم كميل "عز الصيام"، فيما يقدم صبري زكي برنامجه "فتاي"، ويقدم وائل منصور برنامجه "ليفيل الوحش"، فيما يواصل أحمد عدلي برنامج "تحت أمرك".

ويقدم محمد طارق أضا الموسم السابع من برنامجه "كأس إنرجي للدراما"، والذي يقدم من خلاله تحليل كامل لمسلسلات الشهر الفضيل، ويعتمد على تصويت الجمهور لاختيار الأفضل بجانب اختيارات لجنة التحكيم.

وتقدم إيناس سلامة الشواف على مدار الـ30 يوما للشهر الفضيل وجبة فنية من خلال مجموعة من اللقاءات مع نجوم الفن للحديث عن أعمالهم وذكرياتهم المختلفة عبر برنامج “طريق تالت”.

فيما تقدم هبة حسب برنامج "اللعب مع الكبار"، وهو برنامج يومي في رمضان يستضيف مجموعة من النجوم في المجالات الفنية والأدبية والفكرية والرياضية.

ويستعرض الضيوف ذكرياتهم الرمضانية والألعاب الشعبية التي اعتادوا عليها في الطفولة، وصولا لألعاب الحياة في مجالاتهم المختلفة، كما تستضيف هبة مجموعة من الفنانين والمفكرين مثل علي الحجار والسفير جمال أبو الحسن.

فيما يقدم الفنان أحمد أمين والفنانة مي كساب مسلسل سمير وزكية والمنظمة السرية، عبر محطة راديو إنرجي خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك أحمد أمين في بطولة المسلسل كلً من محمد طعيمة، محمود البزاوي، سامي مغاوري، أحمد محارب دوجلاس، فاطمة محمد علي، كريم مغاوري، سارة المنذر، والعمل من تأليف هيثم رزق، وإخراج مصطفى منير، يبث المسلسل بعد أذان المغرب ويعاد في الـ11:15 صباحا.

من جانبها، قالت عايدة سعودي رئيس عام المحطة، إن خطة هذا العام به تنوع كبير في البرامج المقدمة على مدار اليوم، والتي تقدم وجبة مختلفة للمستعمين.

بينما تحل إنجي المقدم وعصام عمر، ضيوف على راديو إنرجي بمسلسل كوميدي فانتازيا باسم "دابل شيفت" يبث في الـ11 مساءً ويعاد في تمام الـ2 ظهرا.