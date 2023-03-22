محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، و7 أمهات مثاليات شاركن بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وممثلي عدد من الجمعيات الخيرية.

وخلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، مهنئا الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وحلول شهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.

وثمن الأنصاري، الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن، وتنشئة أسرهن التنشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتا إلى أن الأم هي سبب الوجود في هذه الحياة، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها؛ ليكونوا صُناعا لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهدا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، مثمنا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطني، التي تعمل جاهدة في مجالات التنمية المجتمعية.

وقدمت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم على حرصه لتكريم الأمهات المثاليات والتواجد معهن في الفعاليات بشكل منتظم.

وفي ختام اللقاء، سلم محافظ الفيوم، الأمهات المثاليات شهادات التقدير والمبالغ المالية، وعددا من رحلات العمرة؛ تقديرا لدورهن في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُساهم في بناء مجتمع صالح، كما قدم شهادات تقدير لممثلي الجمعيات الخيرية المساهمة في التكريم.