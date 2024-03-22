سميرة عبد العزيز: صداقتي بفاتن حمامة استمرت لآخر لحظة في حياتها

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن بداياتها المهنية كمدرسة، موضحة أن تلك الفترة ساعدتها على تجسيد دور وكيلة المدرسة في مسلسل «ضمير أبلة حكمت» مع الفنانة الرحلة فاتن حمامة.

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، إن العمل في المسلسل فتح لها أبواب صداقة قوية للغاية مع الفنانة فاتن حمامة، لافتة أنها آخر من تواجد معها في حياتها قبل وفاتها حيث كانت تعتني بها بينما كانت شقيقة «حمامة» مريضة.

وعبرت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حبها واحترامها الشديد لصديقتها الراحلة، واصفة إياها بـ «الأستاذة العظيمة والمحترمة».

وقالت إنها لم تتمكن من الاقتراب منها بشكل كبير أثناء تصوير العمل الدرامي الوحيد الأول للفنانة فاتن حمامة «ضمير أبلة حكمت»، موضحة أن الأخيرة بادرت بكتابة جميع أرقام هواتفها على ورقة مؤكدة رغبتها في استمرار الصداقة بينهما وليس فقط في العمل.

وأضافت أنها ظلت صديقة للفنانة فاتن حمامة حتى آخر أسبوع من حياتها حيث تواجدت معها في المستشفى قبل وفاتها، قائلة:«كنت أنا اللي قاعدة بفاتن حمامة حتى آخر أسبوع في حياتها إلى أن توفاها الله، وفضلت صديقة لها حتى آخر أسبوع، وقعدت بها في المستشفى رحمة الله عليها».