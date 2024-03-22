رئيس مياه دمياط يكرم الأمهات المثاليات في الشركة

كرم اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الأمهات المثاليات من الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى الشركة.

وأوضح "شاهين"، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تكريم كلاً من علا رضوان، و هندية عيد، وتسليم شهادات تقدير للأمهات المثاليات تقديراً لدورهن طوال حياتهن وجوائز مالية لهن.

وأشار إلى أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة، فتحت باب التقدم لمسابقة الأم المثالية في أول فبراير، وتم فرز الترشيح، لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات.

وشدد على أهمية التقدير المعنوي للموظفات بالشركة، وأن الاحتفالية والتكريم، امتناناً و اعتزازاً بالأم والمرأة العاملة ودعمها لدورها وتضحياتها ومشاركتها الفعالة في تنمية وبناء الوطن من خلال العطاء والتفاني الذي لا ينضب، مضيفا أن المرأة تلعب دورا حيويا و فعالاً في بناء المجتمع.

وحضر الاحتفالية كل من اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس نقابة العاملين، ولفيف من قيادات الشركة، وأسر الأمهات وذويهم.