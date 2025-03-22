تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية، في التاسعة مساء غد الأحد، بمسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تنفذ الاحتفالية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشهد تكريم 13 شخصية نسائية نظرا لعطائهن، ودورهن الفاعل في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن: الدكتورة أسماء عصام جبر، رئاسة قطاع المسرح، الدكتورة أمل الصبان، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتورة إلهام محمد فتحي شاهين، أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، الدكتورة فادية عبد الجواد، أول طبيبة بشرية صماء في مصر والعالم، الدكتورة هند الهلالي، أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم السريرية، ندى الجزار، مستشار التميز في الأعمال ومدرب محترف في البرمجة اللغوية العصبية، سهير عزيز، مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة القبطية الإنجيلية، هبة يسري حبيب، مدير برامج منتدى حوار الثقافات (الهيئة الإنجيلية)، الإعلامية سارة نجيب، كبير مذيعات بالتليفزيون المصري، الإعلامية هالة رستم، الفنانة فاطمة محمد علي، وهند عمر، أول سائقة قطار المترو.

كما يشهد الحفل تكريم 10 شخصيات نسائية من المحافظات المصرية، و9 مبدعات على مستوى الهيئة والأقاليم، إلى جانب تكريم 26 أما مثالية من العاملات بديوان عام الهيئة والأقاليم، من بينهن 6 أمهات اعتباريات.

الاحتفالية تنفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتتضمن في فقرتها الختامية عرضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، بقيادة المايسترو وائل عوض.