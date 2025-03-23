خلال جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أحمد خالد لمستشفى شرق المدينة ورصد عدد من المخالفات والشكاوى المتكررة من جانب المترددين من المرضى، تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتشكيل لجنة عاجلة لفحص كل شكاوى المواطنين والبدء الفوري في تحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

جاء ذلك عقب رصد محافظ الإسكندرية خلال جولته المفاجئة للمستشفى غياب عدد كبير من الطاقم الطبي وتكدس عدد كبير من المرضى أمام وحدة اللقاح بسبب ذلك، وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان من جانبهم بعد انتظارهم لساعات طويلة في طوابير منذ صباح اليوم من أجل تلقي العلاج.

كما تفقد المحافظ مخازن الأدوية المركزية للوقوف على مدى توافر الأدوية واللوازم الطبية من عدمه، كما تفقد غرف العيادات الخارجية داخل المستشفى واستفسر من المرضي المترددين على الخدمات الطبية المقدمة بها، وتم رصد عدد كبير من الشكاوى والتجاوزات.

تأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم خدمة ورعاية طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.