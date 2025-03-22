 إصابات جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابات جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 1:16 م | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 1:17 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب البلاد، ذاكرة أنها أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأوضحت أن الطيران المعادي نفذ عدوانا جويا واسعا، اعتبارا من ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات جبل صافي وأطراف كفرحونة، والجبل الرفيع وأطراف بلدة سجد.

وقالت إن الاحتلال نفذ غارة على بصليا في منطقة جزين، وغارة أخرى على بركة الجبور في كفرجونة بمنطقة جزبن.

ولفتت إلى استهداف أطراف بلدة عين قانا بغارة جوية، قائلة إن «الطيران المعادي أغار على منطقة الصالحاني عند أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل».

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تعليمات لقوات الجيش بـ«العمل بقوة» ضد عشرات الأهداف في لبنان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ونقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أكد نتنياهو، أن «الحكومة اللبنانية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها».

وأضاف البيان: «لن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية».

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