 21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

محسن عشرى
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 1:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 1:42 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن .

 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن .

 

كمآ سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .


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