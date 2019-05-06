21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن .
كمآ سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .