21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كمآ سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .