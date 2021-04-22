 بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ألمانيا في محاربة كورونا - بوابة الشروق
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بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ألمانيا في محاربة كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
وكالات
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 7:19 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 7:19 م

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس هاتفيا مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميشائيل كرتشمار واقع العلاقات بين الدولتين والتعاون في سبيل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الكرملين أن بوتين وكرتشمار الذي وصل موسكو بزيارة رسمية بحثا خلال المكالمة أفق تطوير العلاقات بين روسيا وألمانيا والدور المهم الذي تلعبه في هذه المسألة الروابط بين البلدين على مستوى الأقاليم.

وأبدى الرئيس الروسي خلال المكالمة استعداد موسكو للتعاون مع الشركاء الألمان في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا، بما يشمل تنظيم إمدادات اللقاحات وإنتاجها بشكل مشترك، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكر البيان أن بوتين بطلب من المسؤول الألماني أبلغ كرتشمار بمواقف موسكو إزاء تسوية الأزمة الأوكرانية، كما تطرقت المكالمة إلى الوضع حول الناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني.

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