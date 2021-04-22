تقرير: الحكومة الإيطالية تصرف مخصصات أجور موظفي شركة طيران أليتاليا لشهر أبريل

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ذكرت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية اليوم الخميس أن الحكومة الإيطالية قررت توفير الأموال اللازمة لصرف أجور العاملين ونفقات شركة الطيران الإيطالية المتعثرة أليتاليا عن شهر أبريل الحالي دون انتظار موافقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إجمالي هذه الأموال يمكن أن يصل إلى 50 مليون يورو.

وكانت وكالة آنسا الإيطالية للأنباء، قد ذكرت أمس الأربعاء أن أليتاليا لا تملك الأموال الكافية لدفع أجور الشهر الحالي.

كانت المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية قد اتفقتا في مارس الماضي على "العمل معا بشكل بناء" لإيجاد حلول مجدية بشأن ملف شركة الطيران الإيطالية المتعثرة، أليتاليا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن نائبة رئيسة المفوضية، مارجريت فيستاجر، تحدثت مع وزراء المالية دانيلي فرانكو والتنمية الاقتصادية جيانكارلو جيورجيتي والبنية التحتية إنريكو جيوفانيني، في الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة حول ملف أليتاليا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت روما في يناير الماضي بإيضاح حول مدى انفصال الكيان الاقتصادي لشركة الطيران الإيطالية الجديدة "آي.تي.أيه" عن شركة الطيران المفلسة أليتاليا، والتي ستخلفها كناقل وطني لإيطاليا.

وبحسب خطاب مفوضية حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإيطالية، فإنه يجب بيع أصول شركة أليتاليا المفلسة بطريقة شفافة ودون تمييز لأي مشتر.

كما طلبت المفوضية تفاصيل هيكل مساهمين الشركة الإيطالية الجديدة حتى 2025 وخطتها الاقتصادية بشكل محدد.