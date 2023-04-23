مسؤول أوكراني: البلاد تحتاج إلى مساعدات عسكرية أكثر ب10 مرات

دعا نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك إلى مساعدات عسكرية غربية "أكثر بعشر مرات" فيما تكافح بلاده لصد الغزو الروسي.

وكتب ميلنيك وهو سفير أوكرانيا السابق لدى ألمانيا عبر تويتر اليوم السبت: "نحن ممتنون لحلفائنا على مساعدتهم العسكرية. لكنها لا تكفي. تحتاج أوكرانيا مساعدات أكثر بعشر مرات لإنهاء العملية العسكرية الروسية في العام الجاري".

ودعا ميلنيك أنصار أوكرانيا إلى "تجاوز جميع الخطوط الحمراء الصناعية"، في إشارة إلى تردد بعض الحلفاء في إمداد أوكرانيا بأنظمة أسلحة أقوى، كما دعاهم إلى إنفاق 1 % من الناتج الإجمالي المحلي على الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفي هذه الحالة سيكون نصيب ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، أكثر من 39 مليار دولار. لكن الدبلوماسي الأوكراني قال إن هذه المبلغ أقل مما كان ينفقه الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لميلنيك قدم داعموا أوكرانيا أسلحة وعتاد بما إجماليه نحو 55 مليار دولار كمساعدات حتى الآن.