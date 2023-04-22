ماينز يهزم بايرن بثلاثية ويهدد صدارته للدوري الألماني

بات فريق بايرن ميونخ حامل اللقب مهددا بفقدان موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني، بفعل هزيمته المفاجئة على ملعب مضيفه ماينز 1 /3، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات اكتسح فولفسبورج مضيفه بوخوم 5 /1 كما حقق فيردر بريمن فوزا عريضا على مضيفه هيرتا برلين 4 /2 في الوقت الذي فاز فيه كولون على مضيفه هوفنهايم 3 /1.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 59 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم، فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وعلى ملعب ميوا أرينا، أنهى النادي البافاري شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 30. لكن ماينز انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع الفرنسي لودوفيتش أجورك في الدقيقة 65 ولياندرو باريرو من لوكسمبورج في الدقيقة 73 والإسباني أرون مارتين في الدقيقة 79.

وتواصلت المسيرة الكارثية لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل ، الذي خلف جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي.

وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا بخسارته أمام ضيفه فرايبورج 1 /2 كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 /4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ، بجانب تعثر الفريق في البوندسليجا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله.

وخلال سبع مباريات خاضها بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين. وعلى ملعب رورستاديون، اكتسح فولفسبورج مضيفه بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فولفسبورج بثلاثة أهداف حملت توقيع ماتياس سفانبيرج في الدقيقة العاشرة وياكوب كامينسكي في الدقيقة 21 وباتريك ويمر في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أحرز ماتياس سفانبيرج الهدف الثاني له والرابع لفولفسبورج في الدقيقة 56 ثم اختتم لوكا فالدشميدت مهرجان الأهداف في الدقيقة 77 وتكفل موريتز بروشينسكي بتسجيل الهدف الوحيد لبوخوم في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 43 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بوخوم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقمص مارفين دوسكتش دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لفيردر بريمن خلال فوزه المثير على مضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدفين.

وتقدم دوسكتش بثلاثة أهداف في الدقائق السادسة و27 و51 وتكفل ميتشيل فايزر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 قبل أن يرد هيرتا بهدفين حملا توقيع جيسيك نجانكام في الدقيقة 68 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد فيردر بريمن إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر وظل هيرتا برلين في المركز الأخير برصيد 22 نقطة.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم كولون بثلاثة أهداف عن طريق فلوريان كاينز من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ودافي سيلك في الدقيقة 39 ويان تايلمان في الدقيقة الأخيرة، ثم رد كاسبر دولبيرج بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد كولون إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد فريق هوفنهايم عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.