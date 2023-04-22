موسكو تطرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد روسيا أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا.



وأعلنت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لمحطة التلفزيون العسكرية الروسية "زفيزدا" اليوم السبت، ولم تذكر العدد الدقيق للدبلوماسيين المطرودين.



وقبل قليل أعلنت المتحدثة أن موسكو سترد بنفس القدر على "الطرد الجماعي" للدبلوماسيين الروس من ألمانيا. وكانت المتحدثة قد قالت إن ألمانيا قررت من جانبها أولا اتخاذ الخطوة "المعادية".



ولم يتضح بالتحديد عدد الروس الذين طردتهم ألمانيا أو عدد الذين غادروا البلاد.



وأكدت وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن فقط أن الحكومة الألمانية قد أجرت محادثات مع روسيا في الأسابيع القليلة الماضية حول التواجد في البعثات الخارجية المعنية، "بهدف تقليص الوجود الاستخباراتي الروسي في ألمانيا". وأضافت الوزارة: "رحيل أفراد من السفارة الروسية اليوم مرتبط بهذا".



وفي سياق توترات بالغة بين البلدين في الماضي، تبادلت ألمانيا وروسيا مرارا طرد دبلوماسيين، وخفضتا الموظفين في البعثات الدبلوماسية. وكان الوضع قد تدهور بشكل كبير مع بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



وفي الصباح توجهت طائرة حكومية روسية من موسكو إلى برلين بإذن خاص. ومن المتوقع أن تعود الطائرة طراز "إليوشن إيل 96-300" إلى موسكو بعد ظهر اليوم. ولم يتضح ما إذا كان دبلوماسيون روس ربما كانوا على متن هذه الطائرة.



وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية اليوم، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطائرة حصلت على ما يسمى بـ"تصريح دبلوماسي".



ولم يدل المتحدث بأية معلومات عن حمولة الطائرة أو الركاب.



وبعدما أغلق الاتحاد الأوروبي المطارات والمجال الجوي للدول الأعضاء في وجه جميع شركات الطيران الروسية في فبراير 2022، أصبحت الطائرات الروسية ضيفا نادرا.