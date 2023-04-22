لوكسمبورج تحتفل بزواج الأميرة ألكسندرا

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أعلام لوكسمبورج الوطنية وزهور مصفوفة وتصفيق، خلال حضور حفل زفاف ملكي، فقد تزوجت أميرة لوكسمبورج، (ألكسندرا -32 عاما) من (نيكولاس باجوري - 34 عاما) اليوم السبت.

وأعلن الزوجان موافقتهما على الزواج خلال حفل الزفاف المدني في مجلس المدينة بالعاصمة.

وجاء عدة مئات من المستطلعين ليهتفوا للعروسين على الطريق بين القصر ومجلس المدينة.

وألكسندرا هي الرابعة فى ترتيب الأبناء والابنة الوحيدة للدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تريزا فون لوكسمبورج.

وأقيم حفل الزفاف في القاعة المشيدة على الطراز الباروكى بمجلس المدينة في دائرة عائلية صغيرة.

وبناء على طلب الأسرة، تم تزيين قاعة العرس بأزهار الفاوانيا.

وقبل ذلك بوقت قصير، كان القصر الأميري للدوق الأكبر كتب تغريدة قال فيها: "هل مستعدون للزفاف؟"، وتمت الدعوة للترحيب بالزوجين وعائلة الدوق الأكبر في الساحة الواقعة أمام مبنى مجلس المدينة.

وقال القصر إن من المقرر أن يقام حفل الزفاف الكنسي في التاسع والعشرين من أبريل الجاري في قصر بورم ليه ميموزا الفرنسي.

وأضاف أن الزوجين يسعيان بعد عقد الزواج إلى القرب من أبناء لوكسمبورج.

وفي ظل رذاذ مطر خفيف تصافح العروسان وتلقوا التهاني.

وتوجهت ألكسندرا – التي كانت ترتدي بدلة فاتحة بأكمام طويلة وصدار واسع – لحشود الحاضرين بابتسامة مشرقة.

وأعلن العروسان خطوبتهما في نوفمبر الماضي.

ودرست الأميرة ألكسندرا علم النفس والعلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة قبل أن تحصل على شهادة الفلسفة في باريس.

ويأتي العريس باجوري من مقاطعة بريتاني الفرنسية، ودرس العلوم السياسية والأدب الكلاسيكي، ويعمل الآن في مشاريع اجتماعية وثقافية.

وكان آخر حفل زفاف ملكي في لوكسمبورج في أكتوبر 2012، حيث أعلن كل من وريث عرش لوكسمبورج، الدوق الأكبر الوراثي غيليوم، والأميرة ستيفاني موافقتهما على الزواج.

وفي ذلك الوقت، جاء ممثلو العديد من العائلات الملكية في أوروبا لحضور الحفل.

وقال القصر الأميري ردا على سؤال، إنه لم تقدم دعوات لأي أفراد من العائلات الملكية الأخرى لحضور حفل زفاف الأميرة ألكسندرا وباجوري، وأوضح القصر أنه سيكون هناك في المساء ، حفل استقبال بالقصر.

ويبلغ عدد سكان لوكسمبورج حوالي 660 ألف نسمة وهي الدوقية الكبرى الوحيدة في العالم اليوم.