البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على وتيرة ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي في مستهل الأسبوع الجديد، حيث ضخ اليوم الاثنين ملياري يوان (5ر281 مليون دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، وهي نفس الكمية التي ضخها يوميا خلال طوال الأسبوع الماضي وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات بنسبة بسيطة. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1043ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 3 بيب عن سعر يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1046ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.