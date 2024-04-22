حملات مكثفة لرفع الإشغالات في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

كما وجه المحافظ، برفع جميع الإشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لظاهرة التعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

من جانبه، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكثفة لإزالة حالات إشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر إشغال طريق بشوارع حى غرب المدينة والتى تسبب التكدس المروري، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، جهودها لإزالة الإشغالات بنطاق حى شمال المدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 85 محضرا منها، 33 إزالة إدارية، 11 محاضر للنظافة، 41 محضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع الإشغالات وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين مع تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على النظافة.