 أستاذ موارد مائية: أضرار ملء سد النهضة موجودة لكن الحكومة منعت وصولها للمواطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أستاذ موارد مائية: أضرار ملء سد النهضة موجودة لكن الحكومة منعت وصولها للمواطن

هديل هلال
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 7:57 م

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