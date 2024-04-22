أستاذ موارد مائية: أضرار ملء سد النهضة موجودة لكن الحكومة منعت وصولها للمواطن

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الأمن المائي المصري، مشيرًا إلى أنها صرفت ما يقرب من 500 مليار جنيه في مشروعات مائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه لإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «إثيوبيا تتخيل أن ضرر سد النهضة على مصر تسجيل وفيات نتيجة العطش والجوع، لكن الأمر لن يحدث أبدًا إن شاء الله».

ولفت إلى أن الأمر لا يعني عدم وجود أضرار من التخزين السابق بسد النهضة، معقبًا: «الأضرار موجودة لكن الحكومة استطاعت منع وصول الضرر مباشرة إلى المواطن المصري».

وأشار إلى أن الدولة تحتفل اليوم بمرور 4 سنوات على افتتاح محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، منوهًا أن تلك المحطة كلفت الدولة 13 مليار جنيه.

واستعرض المشروعات المائية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومنها: محطة بحر البقر، ومحطة المحسمة، ومحطة الحمام، وتبطين الترع، والنهر الصناعي، ومشروع توشكى، وحفر الآبار، وتجديد 50% من القناطر.

وطمأن المواطنين بأن بحيرة فكتوريا تضرب رقمًا قياسيًا لم يحدث في التاريخ بالنسبة لكمية الأمطار التي سقطت عليها هذا الموسم، موضحًا أنها تساهم بـ15% من مياه نهر النيل.

وأكمل: «طالما الأمطار أعلى من المتوسط في المنطقة الاستوائية، فإنها ستكون هذا العام بنفس المستوى على الهضبة الإثيوبية التي يأتي منها 85% من مياه النيل».