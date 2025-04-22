 ألكاراز: اعتدت اللعب تحت تأثير الألم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألكاراز: اعتدت اللعب تحت تأثير الألم

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 10:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 10:14 م

قال الإسباني كارلوس ألكاراز، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بأنه "بخير" من الناحية البدنية، بعدما خضع لفحوصات بعد مشكلات العضلات التي عانى منها في كأس كوندي دي جودو (برشلونة) للتنس.

وأوضح ألكاراز، الواثق من مشاركته في بطولة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة، لوسائل الإعلام خلال عرض فيلمه الوثائقي "طريقي": "بدنيا، أشعر أنني بخير، أجريتُ فحوصات، وسنرى ما ستقوله النتائج، أنا معتاد على اللعب بينما أشعر بآلام، آمل أن أستمتع بمدريد".

وتابع: "أنا متحمس، وكل شيء ممكن، مدريد دائما مميزة، وأبذل قصارى جهدي للقدوم إلى هنا، رغم أنه في بعض الأحيان يتعين عليك الاستماع إلى جسدك".

 


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