وزير قطاع الأعمال: على وعدنا بالاستثمار الأمثل للأصول وضمان استدامتها

وصف المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بأنه «فرصة جيدة جدًا» لزيادة أواصر التعاون بين البلدين، لا سيما بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للكويت.

وقال خلال لقاء ببرنامج «الفرصة» مع الإعلامية منال السعيد عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، إن الوزارة أعدت محفظة استثمارية ضمت مجموعة من المشروعات الجديدة عرضت على المستثمرين الكويتيين.

وأضاف أن المحفظة تشمل فرصًا استثمارية واضحة في قطاعات الصناعات الكيميائية والمعدنية، السياحة والفندقة، الغزل والنسيج، والتطوير العقاري، مشيرا إلى عرض هذه المشروعات، مدعومة بدراسات جدوى فنية واقتصادية وتسويقية مكتملة، معربا في الوقت ذاته عن استعداد الوزارة لتقديم جميع التيسيرات الممكنة للمستثمرين من الجانب الكويتي

كما كشف عن مناقشة مجموعة أخرى من الفرص الاستثمارية مع مستثمرين من الجانب السعودي، معربا عن أمله في التوفيق وإتمام هذه المشروعات بنجاح.

وشدد على التزام الوزارة بالمحافظة على أصول الدولة المملوكة لقطاع الأعمال العام واستثمارها بالشكل الأمثل، قائلا: «وعدنا بالمحافظة على الأصول بشكل جيد وأن يتم استثمار كافة الأصول لتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، ونحن نملك مجموعة كنوز بالفعل، لدينا مجموعات صناعات متميزة تدعم الاقتصادي المصري في مجالات الغزل والنسيج ومشروعات أخرى متميزة في مجال الأسمدة والسيارات كشركة النصر، وجميعها مشروعات عظيمة نعمل عليها بشكل جيد جدًا».

واعتبر أن الإدارة الجيدة لهذه المشروعات، واستقطاب القيادات المتميزة، وتدريب العاملين، وتوطين التكنولوجيا، هي عوامل رئيسية لتحقيق الاستدامة لهذه المشروعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مضيفا: «نحن على وعدنا بالاستثمار الأمثل لهذه الأصول بحيث تستمر وتحقق عائدا جيدا من هذه المشروعات».