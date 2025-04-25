محمد جبران: قانون العمل الجديد يوفر الأمان الوظيفي ويحقق العدالة الناجزة

هنأ محمد جبران، وزير العمل، الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، مشيرا إلى حرص الدولة على توفير وإتاحة فرص عمل متنوعة لأبناء سيناء.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» مساء الجمعة، إلى توفير قطاع السياحة، خاصة في الفنادق والمنتجعات السياحية بمناطق طابا ودهب ونويبع؛ وظائف عديدة تشمل الإرشاد السياحي، والضيافة، وأنشطة الغوص، والخدمات الفندقية.

كما نوه إلى أن مشروع «التجلي الأعظم» في سانت كاترين يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل لشباب سيناء، مضيفا أن وزارة العمل تعمل على تمكين المرأة في سيناء من خلال تدريب السيدات والفتيات في مراكز التدريب التابعة للوزارة على الحرف التراثية كالتطريز والمشغولات البدوية، مع تنظيم معارض للترويج لمنتجاتهن.

وأوضح أن قطاع الحفر والتعدين وشركات البترول المتواجدة في سيناء يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، مشيرا إلى وجود شركات كبرى تعمل في مجال الخامات التعدينية مثل الرمل الزجاجي والمنجنيز، وتستعين بالمهندسين والعمالة من أبناء سيناء.

وعلى صعيد آخر، وصف قانون العمل الجديد بأنه «دستور» يضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويوفر الأمان الوظيفي، كما يتواكب مع جهود تيسير وجذب الاستثمارات.

وأكد أن القانون جاء نتاج حوار مجتمعي واسع، ويتوافق مع القرارات الدولية من منظمة العمل الدولية والاتفاقيات، مشيرا إلى التزام مصر بـ 65 اتفاقية دولية معتمدة.

واستعرض أبرز مميزات القانون الجديد، منها إلغاء بعض الرسوم مثل بدل التدريب لمساعدة المستثمرين بالإضافة إلى اشتراط اعتماد استمارة 6 من أحد مكاتب العمل أو الوزارة كي تكون سارية، إلى جانب إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 3 أشهر؛ بهدف تحقيق العدالة الناجزة.

وينتظر مشروع قانون العمل الجديد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان نهائيا.