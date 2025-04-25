نيابة بني سويف تأمر بإيداع شاب في مصحة نفسية بعد خلعه ملابسه وإلقاء الحجارة على قطار الفيوم

قررت نيابة بني سويف حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أقدم على تصرف غريب أثناء مرور قطار الفيوم - الواسطى، حيث خلع ملابسه بالكامل وانهال بالحجارة على القطار أثناء سيره، مما أسفر عن تهشيم أحد نوافذه دون وقوع إصابات بين الركاب.

وتلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف، بلاغًا من الأهالي بإلقاء شخص الطوب والحجارة على القطار المتجه من الفيوم إلى الواسطى، وأثناء ذلك خلع ملابسه بالكامل ما أثار الذعر بين المواطنين.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، انتقل الرائد عماد عثمان رىيس مباحث قسم شرطة الواسطى برافقه ضباط المباحث، وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وتبين أنه يُدعى "فرج.ر.ر"، 22 عامًا، ويعاني من اضطرابات نفسية.

وبعد التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإيداع المتهم مصحة نفسية مع استمرار التحريات حول ملابسات الواقعة ودوافعها، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.