الرئيس اللبناني: الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه «لن يدخر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا»، بحسب تعبيره.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال استقبال عون، اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي.

وشدد على أن «المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفه الأول»، موضحًا أن «المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليًا، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب».

وأضاف: «الدعم الأمريكي الذي أبلغنا به الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفّر لنا فرصة لا يجوز أن نضيعها، لأنها قد لا تتكرر».

وأكد أولوية عودة النازحين إلى قراهم، منوهًا أن «أبناء الجنوب، ومعهم أبناء لبنان تعبوا من الحروب والعذابات على مرّ العقود الماضية، والدولة ستوفر كل التسهيلات لتحقيق هذه العودة بكرامة وعنفوان».

من جانبها، نقلت وكالة «فرانس برس»، عن مصر رسمي قوله، إن لبنان سيطلب خلال المحادثات مع إسرائيل في واشنطن الخميس، تمديد الهدنة لمدة شهر.

ومن المقرر أن يجمع لقاء سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في واشنطن، غدًا (الخميس)، لمناقشة تمديد وقف النار، وتحديد موعد وموقع المفاوضات.

والثلاثاء قبل الماضي، انتهت محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، برعاية الولايات المتحدة، ضمن مساعي جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف الهجمات التي تشنها تل أبيب على لبنان.

وشارك في المحادثات كل من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ومستشار وزارة الخارجية، مايكل نيدهام، والسفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى جانب سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة.

وقال السفير الإسرائيلي، بعد انتهاء المحادثات، إن المشاركين تطرّقوا إلى عدة قضايا، مضيفًا أن إسرائيل ولبنان «متفقان على تحرير لبنان من جماعة حزب الله».