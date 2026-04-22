وكالة تسنيم: إيران لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار مع واشنطن

قال مراسل وكالة «تسنيم»، مساء الأربعاء، إن إيران لم تعلن عن موقف رسمي بشأن تمديد وقف إطلاق النار حتى اللحظة.

ونفى صدور أي موقف رسمي من الجانب الإيراني بهذا الشأن، على الرغم من تداول أنباء في بعض القنوات الإخبارية حول «موافقة إيران الرسمية على تمديد وقف إطلاق النار».

ونوه أن الخبر الذي نُسب إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية في بعض القنوات لم يكن دقيقًا، وهو ما دفع تلك القنوات نفسها إلى حذفه من منصاتها لاحقًا.

وبحسب الوكالة، لم يصرح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، اليوم بأي معلومة تفيد بـ«موافقة إيران الرسمية على وقف إطلاق النار».

وأشارت إلى أن «إيران تدرس حاليًا الأبعاد المختلفة لما ادعاه ترامب بشأن تمديد وقف إطلاق النار».

وقال مسئول في البيت الأبيض، لشبكة «فوكس نيوز»، اليوم الأربعاء، إن فترة الهدنة الجديدة الممنوحة لإيران والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام فقط.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومصادر باكستانية لصحيفة «ذا بوست»، إن الجولة الثانية من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد بحلول يوم الجمعة.

وأشارت مصادر في إسلام آباد للصحيفة الأمريكية، إلى جهود وساطة إيجابية مع طهران، مُجددةً إمكانية عقد المزيد من محادثات السلام في غضون ما بين 36 إلى 72 ساعة مقبلة.

وردًا على سؤال من صحيفة «واشنطن بوست» حول هذا الاختراق المحتمل، قال ترامب في رسالة نصية: «هذا ممكن!».

فيما صرح مصدر باكستاني أن إسلام آباد واصلت على مدار الساعات الماضية، العمل عبر قنواتها الدبلوماسية مع إيران.

وأضاف: «إن وقف إطلاق النار صامد رغم تصاعد حدة الخطاب، مما يدل على وجود نوايا إيجابية من كلا الجانبين. ولم يحدث تصعيد عسكري من أي من الطرفين».

وأفاد مسئولون أمريكيون لموقع «أكسيوس»، بأن الرئيس دونالد ترامب، منح إيران مهلة قصيرة لتوحيد موقفها وتقديم عرض تفاوضي متماسك، محذرًا من أن وقف إطلاق النار الذي مُدِّد مؤخرًا لن يبقى قائمًا لفترة مفتوحة.

وأوضح مصدر مطلع، أن المهلة الإضافية تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، بهدف إتاحة المجال أمام الجانب الإيراني لترتيب موقفه الداخلي، مؤكدًا أن التهدئة مؤقتة بطبيعتها.

ويعتقد مفاوضون أمريكيون أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا، رغم وجود صعوبات تتعلق بغياب جهة إيرانية مخوّلة باتخاذ القرار، في ظل انقسامات داخلية بين القيادات العسكرية والمفاوضين المدنيين.

وأشار مسئول أمريكي إلى وجود تباين حاد داخل إيران، في وقت يندر فيه تواصل المرشد الأعلى مع الأطراف المعنية، ما يعقّد مسار التفاوض ويؤخر الرد على المقترحات المطروحة.

فيما ذكر مسئول آخر أن أمين عام مجلس الأمن القومي الحالي محمد باقر ذو القدر، ليس فعالًا مقارنة بعلي لاريجاني، الذي امتلك ثقلًا سياسيًا.

ولفت إلى أن «أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الحالي لا يمتلك قدرة لاريجاني في التنسيق بين الحرس الثوري والقيادة السياسية».

كما لفتت المصادر إلى أن الخلافات برزت بشكل أوضح بعد جولات تفاوض سابقة، وتفاقمت مع تباين المواقف بين المؤسسات الرسمية، ما انعكس سلبًا على فرص استئناف المحادثات.

في المقابل، قررت الإدارة الأمريكية إتاحة مزيد من الوقت للمسار الدبلوماسي، رغم دراسة خيارات أخرى، من بينها التصعيد العسكري، قبل أن يُحسم القرار لصالح التهدئة المؤقتة.

وتشير التقديرات إلى أن واشنطن تميل حاليًا إلى تجنب التصعيد، مع الإبقاء على أدوات الضغط، بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر لـ«أكسيوس» إن ترامب لن يستأنف الحرب حتى يستنفد كل الخيارات الأخرى.

فيما صرح مصدر مقرب من ترامب، أن «الرئيس لن يستخدم القوة وسينهي الحرب، لكنه سيعود إليها إن لم تشارك إيران بالمحادثات».