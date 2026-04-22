محمد بن زايد وإيلون ماسك يبحثان الفرص الواعدة بمجال التكنولوجيا

أجرى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مباحثات تناولت "الفرص الواعدة" بمجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأربعاء أن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماسك بحثا خلاله المستجدات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء.

كما بحثا "الفرص الواعدة" التي تتيحها هذه القطاعات الحيوية ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وفقا للوكالة.

وتطرقا إلى أهمية تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات العالمية في الابتكار والتقنيات المستقبلية، وتوسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، لمواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.