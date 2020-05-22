الكاف يتجه لتأجيل أمم إفريقيا إلى 2022

تتجه نية مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، لتأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تستضيفها الكاميرون، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول القارة السمراء.

وكشفت صحيفة «تونس الرقمية»، نقلا عن قناة «tv5 monde» الفرنسية في تقرير لها أن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في موعدها أمر صعب في ظل انتشار وباء كورونا، بجانب صعوبة إقامة البطولة في صيف 2021 بسبب توازنها مع بطولة أمم أوروبا التي ستخطف منها الأضواء تسويقيا وجماهيريا حول العالم فضلا عن مناخ الكاميرون الدولة المضيفة والذي يكون ممطرا في فصل الصيف و يتعذر إقامة البطولة خلاله.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن شهر يناير من عام 2022 سيكون الموعد الأمثل لإقامة البطولة بسبب صعوبة خوضها في يناير القادم.

وأوضح مصدر بالكاف في وقت سابق أن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 لا يزال يتبقى منها 4 جولات، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت لن يسمح للمنتخبات المتأهلة الاستعداد الجيد لخوض منافسات البطولة و دراسة منافسيها بشكل أكبر.